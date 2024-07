NetherRealm, le studio derrière Mortal Kombat, est lui aussi touché par des licenciements

Selon Insider Gaming, ce serait environ 50 personnes qui sont touchées par ces licenciements au sein de NetherRealm, donc quelques vétérans et à des postes très variés, comme l’animatrice Elizabeth Ramirez ou encore l’analyste QA Tony Lazzara. En réalité, ce n’est pas tant l’équipe principale qui s’est occupée de Mortal Kombat 1 qui est touchée, mais l’équipe dédiée au secteur mobile, à qui l’on doit par exemple Mortal Kombat Onslaught.

Le jeu mobile ne doit donc pas être rentable et l’équipe en charge du projet est mise à la porte. Si Warner Bros et NetherRealm n’ont pas encore officiellement reconnu ces licenciements, c’est tout comme, puisque l’on apprend que Mortal Kombat Onslaught va fermer ses serveurs en octobre prochain.

Si c’est avant tout le secteur mobile qui est touché, qui intéresse moins le public de l’EVO, l’annonce à un timing malheureux, alors que Mortal Kombat 1 s’apprête à dévoiler sa deuxième saison.

We are sorry to inform you that Mortal Kombat: Onslaught will close its operations in October. It has been an honor creating this game for our Kommunity, and we appreciate the enthusiasm from our fans. In the coming weeks we will share specific timing of the close of the game.

