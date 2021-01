Neil Druckmann aimerait faire un jeu Punisher, Ghost Rider ou encore Cowboy Bebop

Maintenant que la page The Last of Us Part II est tournée, vers quoi va se diriger Naughty Dog ? Le mystère reste entier, cela n’a pas empêcher Greg Miller, de Kinda Funny Games, de demander à Neil Druckmann quel jeux il aimerait produire sur des licences déjà existantes, ce à quoi l’intéressé à répondu directement.

Des projets que l’on aimerait bien voir ?

🤔

1) Punisher

2) Half Life

3) Ghost Rider

4) Hotline Miami

5) Cowboy Bebop Those come to mind… 🤷🏻‍♂️ — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) January 18, 2021

Lors d’un échange sur Twitter, Neil Druckmann a alors donné son top 5 des jeux qu’il aimerait réaliser, de manière hypothétique, et sa liste a de quoi donner envie. Il serait alors intéressé à l’idée de faire un jeu The Punisher, Ghost Rider, Half-Life, Hotline Miami et même Cowboy Bebop. La présence de Hotline Miami n’est pas vraiment une surprise dans cette liste, étant donné que le jeu a droit à un clin d’oeil dans le dernier titre de Naughty Dog.

Pour ce qui est des deux anti-héros de Marvel, il serait intéressant de voir ce que Druckmann et Naughty Dog pourraient apporter à ces personnages. Quant à Cowboy Bebop, nul doute que n’importe quel fan de l’anime serait intrigué par un tel projet. Tout ça n’est que pure fantasme, mais on sait désormais quelles sont les licences préférées de Neil Druckmann.