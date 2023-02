Naxxramas fait son retour dans Hearthstone avec la mise à jour 25.4

Blizzard continue d’alimenter sa dernière extension, La marche du Roi-liche, avec aujourd’hui le retour d’une grande figure de Warcraft mais aussi dans les débuts d’Hearthstone, Naxxramas. La future mise à jour proposera notamment un nouveau mini-set bourré de cartes inédites.

« Naxximum effect »

Le 14 février prochain, Naxxramas fera donc son retour sur le jeu de carte de Blizzard avec un mini-set composé de 38 cartes inédites réparties entre le 11 classes du jeu. Il est possible de vous le procurer moyennant une quinzaine d’euros ou 2000 pièces d’or. Pour la version or de ce mini-set, il faudra y mettre le prix mais à noter qu’il pourra être obtenu avec la monnaie du jeu : 69.99€ ou 10 000 pièces d’or.

Ce pack proposera notamment quatre serviteurs légendaires uniques dont Sindragosa, reine du Givre. Pour le moment, seules 4 cartes ont été dévoilées. Les cartes restantes seront sans doute révélées au cours de la semaine prochaine.

Les joueurs pourront également accéder au quartier des Assemblages, un nouveau lieu pour la classe de chevalier de la mort, mais aussi bénéficier de la synergie de sept serviteurs à deux types récemment ajoutés. Ces derniers seront d’ailleurs aussi implantés dans le mode Mercenaires avec six nouveaux mercenaires, des rôles pour les factions ainsi un contenu de haut niveau Défi mythique Ruée de boss. On précise d’ailleurs qu’il s’agira de la dernière mise à jour dédiée au mode Mercenaire puisque celui-ci ne recevra plus de gros contenu mis à part quelques équilibrages et pour corriger des bugs. Même si le succès n’a apparemment pas été au rendez-vous pour ce mode, Blizzard lui donne au moins un dernier sursaut.