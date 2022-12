Hearthstone : La marche du Roi-liche arrivera le 6 décembre prochain avec son armée de morts-vivants

Le jeu de cartes Hearthstone accueillera une extension particulièrement attendue étant donné qu’elle met en scène une des figures emblématiques de l’univers Warcraft. Au programme, de nouvelles cartes et une toute nouvelle classe aux couleurs du seigneur du fléau. Nous avons d’ailleurs pu essayer quelques decks durant l’évènement de theorycraft. Voici ce qu’il faut savoir sur l’extension, « La marche du roi-liche ».

Le contenu de La marche du Roi-liche

Après l’extension Meurtre au château Nathria, Hearthstone refroidira vos ardeurs avec La marche du Roi-liche. Cette figure emblématique qui plaira surtout aux joueurs de World of Warcraft (grâce à l’une des meilleures extensions du MMO avec la Colère du Roi-liche) puisqu’il reviendra avec son armée de Chevaliers de la mort.

Avec cette nouvelle extension du jeu de cartes, vous pouvez donc vous attendre à une nouvelle classe (chevaliers de la mort donc), un nouveau type de serviteurs (les morts-vivants qui apparaissent comme neutres et dans les classes au service du roi-liche) pour un total de 145 nouvelles cartes. Il y aura également un nouveau plateau de jeu aux couleurs du monarque.

De nouveaux decks plein de surprises

Nous avons pu jouer quelques matchs lors de l’évènement theorycraft et il faut avouer que les nouveaux decks sont très amusants à jouer même si certains pourront se révéler trop « toxiques » comme celui avec le prêtre qui permet de créer un combo infini à partir du sixième tour grâce à « Soeur Svalna » ajoutant définitivement une carte des ténèbres dans votre main (et qui revient après chaque utilisation). Grâce à un combo permettant de piocher ce dont on a besoin rapidement et une réduction de coût des sorts (« élémentaire radieux » + « armée des morts »), sans oublier le Démon psychique infligeant 2 points de dégâts à chaque héros lorsqu’un sort d’ombre est utilisé, nous avons pu gagner quelques matchs assez aisément. On imagine que Blizzard nerfera bientôt ce combo cela-dit.

Le deck Voleur jouant sur le pouvoir des décoctions étaient aussi redoutable Avec un deck bien équilibré, il est possible de se constituer un bon stock de potions aux effets multiples dans sa main afin de s’adapter à toutes les situations. Nous avons pris aussi plaisir à user du roi-liche, malgré un pouvoir de héros assez quelconque, grâce à des sorts de givre très puissants et des morts-vivants aux effets très sympathiques.

Hearthstone : La marche du Roi-liche sortira le 6 décembre 2022. Vous pourrez également recevoir gratuitement le sort légendaire Le Puits de soleil, l’un des premiers sorts neutres du jeu.