Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge montre un premier trailer

Premier aperçu du film d’animation de la licence ultra-gore de Warner Bros. Interactive Entertainment, Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge se dévoile dans un premier trailer diffusé sur la chaîne Youtube de IGN.

On retourne aux sources

D’après les premiers aperçus que l’on a grâce à cette bande-annonce, on remarque que l’histoire se rapproche grandement de celle de Mortal Kombat (ou Mortal Kombat IX) sorti en 2011. On découvre alors un Raiden aux côtés des plus puissants guerriers de la Terre lors de l’ouverture du Mortal Kombat dirigé par Shang Tsung.

Si le style graphique de ce trailer vous dit quelque chose, c’est lié au fait que ce serait Warner Bros. Animation aux commandes de ce projet, un studio à l’origine de beaucoup de films d’animation de l’univers DC. Une autre nouvelle qui devrait contenter certains fans est que le film est catégorisé « R-rated » aux États-Unis, déconseillé aux mineurs, à cause de comportements violents et de la présence d’images sanglantes.

Prévu pour sortir en printemps 2020 en DVD, Blu-Ray et sur plateformes numériques, ce sera l’occasion de revoir en action les personnages iconiques de la saga. On espère donc que ce film marquera un tournant positif pour la licence en ce qui concerne ses adaptations cinématographiques.

On rappelle qu’un deuxième film live-action est également attendu et servira de reboot de la série avec une première date fixée pour le 15 janvier 2021.