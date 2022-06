Morbid Metal montre son gameplay tranchant

Morbid Metal a fait une apparition lors du Future Games Show pour montrer une nouvelle séquence de gameplay pour ce beat them all rogue-lite développé par une seule personne, un Allemand du nom de Felix Schade.

It’s Morbid Metal Time! (désolé, on avait pas le choix)

Le développeur évoque comme influences Devil May Cry, Metal Gear Rising: Revengeance et NieR Automata ce qui peut donc vous donner une bonne idée de ce que à quoi vous pouvez vous attendre niveau gameplay.

Et on peut y ajouter la particularité du protagoniste qui est un métamorphe et peut donc devenir quatre personnages différents qui ont chacun leur propre moveset et leur propre arme, les changements pouvant se faire en plein combo.

Le côté rogue-like viendra des niveaux « à moitié » générés procéduralement. On aura donc un système de runs mais les améliorations des personnages seront gardés d’une partie à l’autre. Le jeu utilise le moteur Unity mais n’a pas encore de fenêtre de sortie.

Rendez-vous donc un jour sur PC pour le lancement de Morbid Metal qui a déjà une page Steam.