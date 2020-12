Monster Sanctuary, un mix réussi entre un Pokémon-like et un metroidvania

Chaque semaine, on vous propose de découvrir une nouvelle production issue de la scène indépendante avec notre chronique Indie Story. Après être revenus sur le phénomène Among Us ou encore avoir parlé du sympathique El Hijo, on s’attarde sur une bonne trouvaille de ce mois de décembre : Monster Sanctuary.

Après une période d’accès anticipé sur Steam, le titre est sorti dans sa 1.0 il y a quelques jours, en proposant également des moutures PS4, Xbox One et Switch. Il s’agit d’un Pokémon-like, où l’on doit capturer et gérer son équipe de créatures, dans un jeu qui intègre des éléments de metroidvania, le tout dans à travers un style tout en pixel-art. On vous le présente en vidéo.