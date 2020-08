Alors que l’Alatreon a rejoint les rangs de Monster Hunter World Iceborne il y a de cela environ 1 mois, Capcom met aujourd’hui à disposition des joueurs un nouveau monstre ou, plus précisément, une nouvelle variété de monstre.

Un nouveau Barioth

Ce monstre, c’est le Barioth Crocgivre, toute nouvelle variante de la bestiole aux dents-de-sabre. Disponible dès à présent, ce nouvel adversaire restera présent jusqu’au 19 août à 23h59 heure française. Pas de panique si vous le ratez à ce moment-là puisqu’il reviendra régulièrement, notamment lors des prochains festivals.

Le Barioth Crocgivre sera toujours un monstre alpha, il faudra donc s’attendre à un certain challenge. Le vaincre sera l’occasion de récupérer deux nouvelles armures et de nouvelles armes. Les talents de ces nouveaux équipements favoriseront l’étourdissement, de quoi faire plaisir aux utilisateurs de Marteaux et de Fusarbalètes.

Monster Hunter World Iceborne est disponible sur PS4, Xbox One et PC depuis septembre 2019 et le titre continuera de s’étoffer un petit moment encore puisqu’on sait par exemple qu’un tout nouveau monstre arrivera cet automne aux côtés d’autres contenus supplémentaires. De quoi patienter jusqu’au film pour les intéressés.