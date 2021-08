Monster Hunter Rise annonce une collaboration avec Street Fighter

Comme prévu, Capcom continue d’alimenter Monster Hunter Rise en contenu avec une nouvelle collaboration interne avec la célèbre licence de jeu de baston : Street Fighter.

Akuma veut mettre des mandales aux monstres

Après Okami le mois dernier, Street Fighter aura de nouveau droit à une représentation dans le jeu de chasse grâce à Akuma. Car rappelons que Monster Hunter World avait lui aussi eu droit à ce genre de chose en proposant des armures pour se transformer en Ryu ou Sakura. Il semble toutefois que Capcom ait fait un peu plus d’efforts avec des animations remplaçant certains mouvements du jeu comme les lancers de kunaïs qui prennent la forme du Gohadoken et du Zanku Hadoken. De plus, si vous vous équipez de l’épée et du bouclier, les attaques seront changées en coups de poing et coups de pied entre autres.

La mise à jour sera disponible le 27 août prochain. L’armure spéciale Akuma pourra être récupérée en récompense d’une quête évènement.

Monster Hunter Rise est disponible sur Nintendo Switch.