Monster Hunter Rise dévoile de nouveaux monstres

On s’y attendait un peu et ce Nintendo Direct nous a dévoilé de nouvelles informations pour Monster Hunter Rise. La sortie approche et l’on commence à avoir une sacré liste de montres. On en découvre d’autres grâce à ce Nintendo Direct.

« C’est la grosse araignée qui monte dans la gouttière… »

Le prochain jeu de chasse de Capcom se dévoile un peu plus grâce à ce nouveau trailer très riche en nouveautés. Tout d’abord, nous avons un aperçu des deux nouveaux monstres : Rakna-Kadaki et Almudron. On note également le retour de 5 autres bien connus : le Asarios, le Diablos, le Rajang, le Rathian, et le Volvidon. La vidéo met également en avant les nombreux PNJ du jeu qui vous aideront à faire face au carnage (ou « Rampage »).

En tant que chasseur, ce sera à vous de déterminer la source de cet évènement. Dans votre périple, vous croiserez donc la route du Radna–Kadaki, un monstre ressemblant à une araignée qui recouvre son corps de fils et protégeant son appendice avec un linceul blanc. Ce fil peut également entraver les mouvements du chasseur en plus de cracher un gaz inflammable. Il peut aussi transporter des larves qui l’aident à capturer ses proies. Il faudra en plus les combattre dans un lieux éprouvant : les cavernes de lave.

L’Almudron semble être quand à lui touché par ce Carnage, il attaque désormais les environs de Kamura bien loin de son territoire dans les montagnes. Ce monstre recouvre son corps de boue pour dévier les attaques et il peut en plus jeter de la boue collante pour ralentir les mouvements des chasseurs. Sa queue est également un danger mortel puisqu’elle sécrète un liquide doré pouvant dissoudre le sable et la pierre, ce qui met en mauvaise posture ses poursuivants. Bien entendu, il réside dans un lieu appelé les plaines de sable.

Enfin, on apprend que les jumelles Hinoa et Minoto viendront vous donner un coup de main à l’occasion. Plus d’informations arriveront prochainement sur ce fameux Carnage. Monster Hunter Rise sortira le 26 mars prochain sur Switch. Le jeu est maintenant disponible en précommande à 44.99€ sur Amazon.