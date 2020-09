Monster Hunter Rise donne plus détails sur son gameplay au TGS

On vous en parlait hier, Monster Hunter Rise s’est dévoilé un peu plus aujourd’hui avec du gameplay streamé en direct lors du Tokyo Game Show. On y apprend de nouveaux détails assez sympathiques.

Un mix de « MH World » et « MH Generations Ultimate » ?

Grace une longue session de jeu de la part de Capcom (que vous pouvez visionner ci-dessus) nous apprenons que l’insecte permettant au joueur de se mouvoir un peu partout dans les environnements, appelé Filoptère, ne pourra pas être utiliser n’importe comment. En effet, deux charges en bas de l’écran indiquent le nombre d’utilisation et ils devront se recharger avant d’être utilisables à nouveau. Il est cependant possible d’augmenter le nombre de charge en trouvant d’autres insectes dans la nature. En outre, il n’y a pas de dégât de chute dans Monster Hunter Rise mais vous pouvez utiliser les Filoptères pour atterrir avec style.

Le plus impressionnant est que l’on pourra combiner les fils de soie avec nos armes pour effectuer des attaques impressionnantes et des contres sur les monstres. Capcom est aussi longuement revenu sur les Palico et la nouveauté de cet opus, les Palamute. Ces derniers sont des cabots que l’on pourra monter pour se déplacer plus rapidement et même pour grimper les lierres. Ils pourront également nous aider en combat à l’image des Palico. Vous pourrez avoir jusqu’à deux créatures (2 palico, 2 palamute ou un mix) avec vous en solo, et une seule en ligne. Et oui, il sera possible de les caresser et de leur demander de « donner la papatte ».

Autre précision, il n’y aura pas de marqueur dans cet opus, les monstres seront visibles en permanence sur la carte. Les monstres inconnus prendront la forme de points d’interrogation sur celle-ci. Vers 1:49:00 de la vidéo, vous pouvez un combat avec le Tetranadon histoire d’avoir un meilleur aperçu de ce qui vient d’être dit. On peut également voir un Azuros en coup de vent, un monstre provenant de Monster Hunter Portable 3rd.

Monster Hunter Rise sortira le 26 mars prochain exclusivement sur Nintendo Switch.