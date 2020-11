Monster Energy Supercross 4 : Nouvelle itération à venir début 2021

Chaque catégorie de véhicule a son (ou ses) jeux de courses. Bien évidemment, c’est la voiture qui rencontre le plus grand succès, ne serait-ce qu’en 2020 avec les sorties remarquées de WRC 9 ou encore F1 2020. La moto a elle aussi droit à un certain nombre de titres. Chaque année depuis 2018, un nouveau concurrent est même entré dans l’arène, Monster Energy Supercross. En 2021, une nouvelle itération verra même le jour sur consoles de nouvelle génération.

Rendez-vous en mars 2021

C’était à prévoir, la récente série Monster Energy Supercross s’offrira un quatrième opus. Pratiquement un an tout rond après le troisième volet, d’ailleurs, puisqu’il devrait débarquer le 11 mars 2021. Au programme, une recette qui ne change pas vraiment. On retrouvera ainsi le mode carrière, qui devrait proposer un tout nouvel arbre de compétences, ainsi qu’un multijoueur classique disposant de serveurs dédiés.

Au lancement, Monster Energy Supercross 4 devrait par ailleurs proposer 11 stades différents, et un total de 17 circuits. Il sera toujours possible de créer ses propres tracés, via un éditeur qui devrait offrir plus de possibilités que par le passé. Enfin, un mode Directeur de Course est prévu, mais celui-ci n’arrivera qu’après la sortie du jeu, via une mise à jour qui sera bien évidemment gratuite.

Disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One au lancement, il s’offrira aussi une parution sur PlayStation 5 et Xbox Series. Ces versions nouvelle génération bénéficieront d’une résolution dynamique allant jusqu’à la 4K, selon l’éditeur, et devrait par ailleurs tourner à 60 fps. Enfin, notez que la manette Dual Sense de la PS5 proposera un retour de force au niveau des gâchettes, pour rendre l’expérience plus immersive.

Monster Energy Supercross 4 est attendu pour le 11 mars 2021. Il sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Aucune version Nintendo Switch n’est prévue pour cette itération.