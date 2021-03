Monster Energy Supercross 4 dévoile son trailer de lancement

Annoncé fin novembre 2020, Monster Energy Supercross 4, le nouvel épisode de la licence dédiée au championnat américain de supercross, s’offre un trailer de lancement.

Rendez-vous dans deux jours

Toujours développé par Milestone, le titre souhaite proposer un mode Carrière revu et corrigé, intégrant notamment un nouvel arbre de compétences, un éditeur de circuit amélioré ainsi qu’une zone ouverte inédite dont les paysages sont inspirés des îles du Maine. Notez aussi que le jeu devrait tourner en 4K / 60 fps sur les consoles next-gen et prendre en charge la fonctionnalité des gâchettes adaptatives de la DualSense.

Monster Energy Supercross 4 sortira le 11 mars sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Stadia. Ceux et celles qui ont précommandé l’édition numérique du jeu de course peuvent en profiter dès aujourd’hui en accès anticipé.