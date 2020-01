Un mode tournoi s’invite sur PS4 pour BlazBlue: Cross Tag Battle

Si ce jeu de combat ne vous est pas inconnu, sachez que celui-ci bénéficie d’un mode tounoi en bêta, ouvert dès maintenant pour ceux qui possèdent la version PS4.

Mis à jour hier, la version PS4 de BlazBlue: Cross Tag Battle dispose dorénavant d’un mode tournoi utilisant la fonction tournoi inclus dans le système PS4. La démarche étant un minimum complexe, avec l’inscription, le « check-in », la connexion au match etc… Arc System Works a publié sur son site les étapes à suivre afin de participer à ces évènements.

Le premier tournoi ayant lieu le 13 janvier, et le second le 20 janvier, vous pouvez commencer à participer à ce nouveau mode dès aujourd’hui.

