Guilty Gear Strive et BlazBlue Cross Tag Battle arrivent sur les consoles Xbox et le Game Pass

La conférence Xbox du Tokyo Game Show a, comme à son habitude, servie à annoncer des tas de portages de jeux japonais sur les consoles de Microsoft. On peut noter la série Ni No Kuni dans les arrivées les plus remarquables mises en avant durant la conférence, mais les amateurs de jeux de combat seront aussi gâtés, puisque deux jeux du studio Arc System Works arrivent prochainement sur Xbox, à savoir Guilty Gear Strive et BlazBlue Cross Tag Battle.

Le Game Pass sous le signe de la bagarre

『GUILTY GEAR -STRIVE-』がXbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One & Windowsに登場決定🎉 「ギルティギア」シリーズが贈る最新作『GUILTY GEAR -STRIVE-』がXbox Series X|S, Xbox One & Windowsに登場❗️ さらにXbox Game Passでの配信も決定しました🎮#GGST #ギルティギア pic.twitter.com/fgfF0aRqBH — GUILTY GEAR OFFICIAL (@GUILTYGEAR_PR) September 15, 2022

Ces deux jeux de combats acclamés par la critique et les fans vont donc prochainement arriver sur les consoles Xbox, même s’il faudra se montrer encore un peu patient. La sortie de Guilty Gear Strive et BlazBlue Cross Tag Battle sur Xbox One et Xbox Series n’est pour l’instant planifiée que pour le printemps 2023, sans plus de précisions pour le moment.

Mais on pourra tout de même se consoler en se disant que ces deux jeux arriveront directement dans le Xbox Game Pass, et ce dès qu’ils seront disponibles sur Xbox. C’est donc un sacré ajout en plus pour le service, sachant qu’ils seront également ajoutés au Game Pass sur PC.

Pour en savoir plus sur ces deux jeux, n’hésitez pas à consulter notre test de Guilty Gear Strive et celui de BlazBlue Cross Tag Battle.