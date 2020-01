Mob Psycho 100 : Psychic Battle est désormais disponible sur mobile

Les amateurs d’anime connaissent bien Crunchyroll en tant que plateforme de streaming, mais beaucoup ne s’attendaient pas à la sortie d’un jeu Mob Psycho 100, baptisé Psychic Battle. Il entre dans la catégorie des animes adaptés en jeux mobiles, tels que Dragon Ball Legends, Captain Tsubasa Dream, ou encore One Piece Bounty Rush, pour ne citer qu’eux.

Des combats psychiques

La marque de Mob Psycho 100, c’est les pouvoirs psychiques. Le héro principal, Kageyama Shigeo, est doté de ce pouvoir que l’on pourrait qualifier de don. Bien qu’il soit à un âge où ce genre de capacités peut attirer bon nombre de bénéfices, il a choisi de ne pas les utiliser, car sa puissance le rendrait dangereux pour les humais normaux. Sa seule préoccupation : attirer l’attention de la fille de ses rêves. En attendant, il exerce le métier de médium en répondant à diverses requêtes, accompagné de son mentor.

L’anime Mob Psycho 100 est réputé pour son univers, son humour, et le visuel de ses combats. Ce sont toutes ces qualités que l’on espère retrouver dans le jeu mobile que nous propose Crunchyroll Games. Au menu : le mode scénario reprenant la saison 1 et la saison 2 de l’anime (attention au spoil !), des mni-jeux, plus de 80 personnages avec leurs attaques propres, ou encore du 5v5.

Mob Psycho 100 : Psychic Battle est disponible sur l’App Store et le Play Store gratuitement.