La mise à jour 1.2.0 de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est en ligne, voici ce qu’elle apporte

Nintendo a déployé aujourd’hui un nouveau patch pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sur Switch, faisant passer le jeu à la version 1.2.0. Comme d’habitude, il y a ce qui Nintendo nous dit et ce qu’il corrige en douce comme précédemment concernant la technique de duplication d’objets. En attendant un éventuel dataminage intéressant, voici ce que cette mise à jour apporte au jeu.

Le patch note de la mise à jour 1.2.0 de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

En dehors des correctifs, la fonctionnalité majeure de cette mise à jour est la récupération d’objets à partir de l’onglet « Nouvelles » disponible dans le menu HOME de la console. Elle était d’ailleurs également présente dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Pour le moment, on ne sait pas encore ce que l’on aura. Il faudra sans doute attendre quelques jours ou semaines pour en voir la couleur. Voici le patch note complet fourni par le site officiel de Nintendo America :

Mises à jour générales :

En démarrant le jeu à partir de certains articles publiés sur le canal Nouvelles de la Switch (accessible via le menu HOME), les joueurs peuvent recevoir plusieurs objets en jeu. Selon l’état de la progression ou l’emplacement où les données sont chargées, il peut arriver que les objets ne puissent pas être reçus.

Correctifs :

Correction d’un problème où les joueurs ne pouvaient pas progresser au-delà d’un certain point dans les quêtes principales « Des gens dans les profondeurs ? » et « Secret des vestiges circulaires », les quêtes secondaires « Le laboratoire Pru’ha d’Elimith » et « Reconstruction d’Ecaraille », la quête du sanctuaire « Teinture à tout prix » et les missions « Invasion de Pirates ! », « L’écurie inachevée » et « Le repaire des pirates ». Le téléchargement de la mise à jour permettra aux joueurs de poursuivre au-delà de ce point.

Correction d’un problème empêchant les fées d’apparaître dans certaines conditions où elles devraient normalement apparaître.

Correction d’un problème empêchant les repas fournis par Kiana du village d’Ecaraille de changer dans certaines conditions.

Plusieurs problèmes ont été résolus pour améliorer l’expérience de jeu.

Comment installer la mise à jour 1.2.0

Connectez la console Nintendo Switch à Internet.

Depuis le menu HOME, sélectionnez l’icône du jeu que vous souhaitez mettre à jour sans démarrer le jeu ou l’application.

Appuyez sur le bouton + ou – de votre manette, puis sélectionnez « Mise à jour du logiciel » suivi de « Via Internet ».

Une fois la mise à jour installée, le numéro de version le plus récent s’affichera sur l’écran titre.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu.