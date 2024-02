Millennia : Le 4X façon Civilization de C Prompt Games et Paradox Interactive sortira le 26 mars sur PC

Si vous êtes fans des 4X à l’image de Civilization ou Humankind, vous vous souvenez certainement que, en plus d’Ara: History Untold, un autre jeu de stratégie au tour par tour de ce genre doit sortir cette année : Millennia. Annoncé en septembre 2023 dans une relative discrétion, le titre de C Prompt Games, un studio indépendant composé de vétérans de l’industrie ayant notamment travaillé sur les licences Age of Mythology, Age of Empires, Orcs Must Die! et StarCraft, et de Paradox Interactive sera disponible le 26 mars prochain sur PC via Steam.