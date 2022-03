miHoYo (Genshin Impact) investit 65 millions de dollars dans la fusion nucléaire

Genshin Impact est un véritable carton depuis son lancement. En mars 2021, on apprenait par exemple que le studio chinois miHoYo avait atteint le milliard de dollars en revenus uniquement sur mobiles. Visiblement, le credo du studio « Tech Otaku Save the world » ne semble pas être seulement une bonne formule un peu rigolote. On apprend en effet que la structure investit dans un secteur dépassant de loin le cadre du jeu vidéo.

MiHoYo, the developer of Genshin Impact, has led a $65m funding round in Shanghai based Energy Singularity which is a company involved in nuclear fusion technology, tokamak devices and operational control systems.

The company plans to build its own Tokamak device by 2024. pic.twitter.com/Aw4BSTHFjg

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 27, 2022