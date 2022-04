Meteor World Actor: Badge & Dagger sortira le 10 juin sur PC via Steam en Europe

Disponible depuis l’an dernier au Japon, Meteor World Actor: Badge & Dagger, le visual novel d’enquête surnaturelle développé par Heliodor et édité par Shiravune considéré comme la suite du titre Meteor World Actor sorti dans nos contrées en 2020, arrivera le 10 juin prochain sur PC via Steam en Occident.

Une démo déjà accessible pour l’occasion

En plus de partager cette information ainsi que l’opening du jeu, les développeurs en ont profité pour annoncer qu’il était possible d’avoir un aperçu de celui-ci par l’intermédiaire d’une démo qui est d’ores et déjà disponible sur Steam. En revanche, si vous espériez pouvoir y jouer en français, il faudra malheureusement vous contenter d’une traduction anglaise.

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette production, elle prend place dans la cité de la 7ème République. Nous y suivons l’histoire de Ruka Hiryu, un détective appartenant la 13ème division de la National Police Agency.

Traité « comme de la merde » par sa hiérarchie, ce personnage décide de rouvrir une affaire classée intitulée « Le Massacre du Culte » alors que deux nouveaux membres rejoignent sa section et que son institution doit faire face à des rumeurs peu fiables sur l’énigmatique Shining Union.

Rendez-vous dans un peu plus d’un mois pour découvrir la version internationale de Meteor World Actor: Badge & Dagger.