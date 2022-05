Meteor World Actor: Badge & Dagger

Meteor World Actor: Badge & Dagger est un visual novel développé par Heliodor et édité par Shiravune. Suite de Meteor World Actor sorti au Japon en 2019 et en Occident en 2020, ce titre nous invite à suivre les aventures de Ruka Hiryu au sein de la 13ème division de la National Police Agency basée dans la cité de la 7ème République. Malgré le manque de soutien de sa hiérarchie à son égard, ce détective décide de rouvrir une affaire classée, Le Massacre du Culte pendant que deux nouveaux membres rejoignent sa section et que son institution doit faire face à des rumeurs peu fiables concernant l’énigmatique Shining Union.