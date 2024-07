Le Meta Quest 3 est à son prix le plus bas, une magnifique promotion pour le nouveau casque de réalité virtuelle à seulement 455,99 €

Où trouver le Meta Quest 3 au meilleur prix ?

Le Meta Quest 3 est le dernier casque en date de Meta, qui permet de jouer aux jeux en réalité virtuelle les plus récents comme Assassin’s Creed Nexus VR ou encore le prochain Batman Arkham Shadow. Un casque bien plus onéreux que le Meta Quest 2 étant donné que ce dernier a vu son prix fondre avec l’arrivée de son successeur. Mais jusqu’ici, peu d’offres sur le Meta Quest 3 en lui-même, jusqu’à aujourd’hui.

Du 16 au 17 juillet, donc durant la période du Prime Day, le Meta Quest 3 est affiché à 455.99€ au lieu de 549,86 €, ce qui est une réduction assez notable pour un casque aussi récent. Et pas besoin d’être abonné à Amazon Prime pour en profiter, puisque l’offre est aussi effective ailleurs, comme sur le site de la Fnac et Micromania. Enfin, quasiment. Pour ces derniers, il est soldé à 479.99€, ce qui est tout de même pas très mal.

Amazon (455.99€ – membres Prime)

Boulanger (455.99€)

Fnac (479.99€)

Micromania (479.99€)

Vous n’avez cependant que deux petits jours pour profiter de cette réduction. Notez qu’il s’agit là de la version 128 Go et non pas de la version 512 Go, qui est quant à elle plus chère.