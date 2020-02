Les jeux mobiles prennent de plus en plus de place dans l’industrie (environ la moitié avec une part qui augmente chaque année selon Newzoo) avec un marché en constante évolution, il peut être ainsi difficile de s’y retrouver. Histoire de vous donner quelques idées en ce début d’année pour passer le temps dans les transports ou ailleurs, voici 8 jeux mobiles qu’il ne fallait pas manquer en 2019, et qui sont bien évidemment toujours valables en 2020.

Etant donné le nombre faramineux de jeux mobiles que nous avons eu en 2019, il s’agit ici d’une sélection de notre cru. Ne soyez donc pas surpris si vous ne voyez pas un Raid Shadow Legends ou encore Mario Kart Mobile dans le lot. En outre, nous avons fait en sorte de choisir des titres disponibles sur iOS et Android (on aurait bien aimé y mettre un certain What the Golf par exemple).

Very Little Nightmare

Sorti en 2017 sur consoles et PC, Little Nightmare avait surpris avec son ambiance morbide et son gameplay à base de plateforme et de réflexion qui faisait beaucoup penser aux excellents Limbo et Inside. Le but était d’aider une fillette en ciré jaune à s’échapper d’un bateau rempli de monstres. Very Little Nightmare est un prequel à ce dernier spécialement conçu pour le support mobile, ainsi ne vous attendez pas vraiment à un copier-coller mais plutôt à une expérience différente dans la même veine.

Il s’agit toujours d’un jeu de plateforme et réflexion mais nous avons droit ici à des graphismes bien plus minimalistes, mais toujours bourrés de petits détails, et une vue isométrique. Notre héroine en ciré jaune est toujours aussi vulnérable, il faut alors se déplacer aux bons timings tout en résolvant des casse-têtes qui se corsent au fur et à mesure. Avec ses nombreux checkpoints et ses niveaux assez courts qui s’enchaînent de manière fluide, cela en fait un titre idéal pour passer le temps n’importe quand et n’importe où.

Disponible sur Google play pour 4.99€ et sur l’App Store pour 7.99€.

Black Desert Mobile

Il s’agit d’une adaptation mobile du fameux MMORPG Black Desert Online. Bien qu’il ne soit pas dénué de défauts, il reste l’une des meilleures expériences MMO sur mobiles. Le titre est avant tout graphiquement très impressionnant, bien qu’il faille un appareil assez puissant pour le faire tourner correctement. Il brille en outre par son gameplay dynamique qui profite lui aussi d’effets de particules absolument sublimes.

A la fois très complet avec une quête principale, des quêtes secondaires à foison, des activités comme de la pêche ou de la récolte de ressources, il manque tout de même de quelque chose qui le démarque. Autrement dit ne vous attendez pas à être surpris si vous êtes un habitué des MMO. Il propose tout ce que l’on peut attendre de lui comme des donjons en PVE avec d’autres joueurs et même du PVP. Son atout est que l’on a tout cela sur mobiles.

Attention toutefois, malgré la personnalisation très poussé de notre avatar, vous n’avez pour l’instant accès qu’à 5 classes différentes (avec le sexe prédéfini). On note également que le soft est régulièrement mis à jour toutes les semaines, il ne faut donc pas s’inquiéter pour le suivi.

Black Desert Online est disponible en Free to Play (avec des achats in-game) sur Google play et l’App Store.

Another Eden

Another Eden est J-RPG sur mobiles développé par Wright Flyer Studios en collaboration avec Masato Kato scénariste d’illustres J-RPG comme Xenogears, et Chrono Trigger et le compositeur Yasunori Mitsuda également connu pour son travail sur ces deux derniers RPG. Malgré son côté gatcha (où l’on peut acquérir des personnages au hasard dans une boutique avec de l’argent réel ou la monnaie du jeu), le titre se joue comme un J-RPG traditionnel.

On suit le périple d’Aldo qui va devoir sauver sa sœur d’un dangereux roi démon. L’intrigue partage d’ailleurs de nombreuses similitudes avec Chrono Trigger en particulier avec les voyages dans le temps qui seront récurrents au cours de l’aventure. On y rencontrera de nombreux personnages secondaires qui viendront étoffer notre équipe.

Ce RPG en side-scrolling offre de beaux graphismes, une belle bande son et des combats au tour par tour classiques mais efficaces qui ne manquent pas de challenge. Surement l’un des jeux mobiles les plus honnêtes actuellement, la boutique n’est là que pour varier les membres de votre équipe si vous le souhaitez. En plus, il y a même une collaboration avec Persona 5 qui en attirera surement quelques-uns.

Another Eden est disponible en Free to Play (avec des achats in-game) sur Google Play et l’App Store.

Call of Duty Mobile

Développé par les chinois de chez Tencent, Call of Duty Mobile est l’adaptation de la célèbre franchise FPS d’Activision. Et que dire à part que l’application est une véritable surprise tant elle ne fait aucun faux pas. Graphiquement très propre avec un rendu proche de ce que l’on connait sur consoles, il reste également fidèle avec un gameplay tactile très intuitif (même s’il faut un petit temps d’adaptation).

Le contenu proposé est tout ce que l’on attend d’un opus Call of Duty avec du matchmaking classique, un mode Battle Royale et un mode Zombie. Tout ce que l’on peut acheter in-game ne concerne que des cosmétiques notamment pour vos armes ainsi qu’un pass de combat. Il est tout de même possible de jouer à la manette mais gardez en tête que ceux jouant avec une manette seront placés avec d’autres joueurs dans le même cas pour éviter des déséquilibres trop grands.

Sans doute l’une des plus belles surprises de 2019 en définitive. Call of Duty Mobile est disponible en Free to Play (avec achats in-game) sur Google play et l’App Store.

Grimvalor

Grimvalor est un autre jeu mobile de qualité sorti en 2019. Avec son univers dark fantasy, ses graphismes chatoyants et son gameplay offrant une bonne petite dose de challenge, il a tout pour plaire. Dynamique et fun, il vous emportera dans plusieurs niveaux où vous devrez récolter de nombreux objets et combattre un tas de monstres dont des boss. Seul le choix du sexe est proposé en début de partie, il faudra par la suite compléter le scénario et dénicher de nouvelles armes.

L’un des gros plus de ce titre est qu’il peut se jouer hors-ligne. En outre, il supporte les manettes compatibles avec Android et iOS même si la maniabilité au tactile est parfaitement rodée. Pour vous faire une idée du titre, sachez que le premier acte est gratuit, il faudra ensuite payer pour débloquer le reste, mais il en vaut clairement le coup.

Grimvalor est disponible sur Google Play et l’App Store pour 6.99€.

Saint Seiya Awakening : Knights of the Zodiac

Saint Seiya : Knights of the Zodiac est une nouvelle adaptation mobile du célèbre manga de Masami Kurumada, non pas développé par Bandai Namco mais par les chinois de Tencent. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils savent mettre les moyens dans une adaptation en jeu vidéo. Rarement gâté à ce niveau-là, le manga bénéficie pourtant enfin d’une adaptation fidèle et complète à la hauteur de sa légende.

Il s’agit d’un Gatcha et pourtant il offre une expérience que tout fan recherche. L’habillage est d’abord impeccable, les graphismes sont magnifiques et le tout est surtout fidèle au travail de l’auteur original. On bénéficie même des musiques de l’anime des années 80/90 et d’un doublage japonais de qualité. En outre, le gameplay au tour par tour est très bien pensé. Avec une équipe de maximum 6 personnages, le tout sera de combiner les pouvoirs de vos chevaliers pour remporter la victoire que ce soit en PVP ou en PVE.

Sans parler de l’âme du collectionneur qui frétille en nous, le titre est très complet avec des événements réguliers. On pourra bien sûr jouer toute l’histoire du manga avec une mise en scène soignée. On pestera tout de même contre des taux de drop un peu trop bas et une politique parfois trop agressive d’achats in-game. En dehors de ça, nous sommes face à la meilleure adaptation Saint Seiya en jeu vidéo.

Saint Seiya : Knights of the Zodiac est disponible en Free to Play (avec des achats in-game) sur Google Play et l’App Store.

Oddmar

Oddmar est un jeu de plateforme plutôt sympa où l’on contrôle un viking du même nom devant se racheter auprès de son village afin de gagner sa place au Valhalla. Avec 24 niveaux au compteur, il vous fera passer un bon moment.

Aussi bien jouable à la manette qu’avec le tactile, il devrait plaire aux joueurs ayant par exemple aimés les dernières aventures de Rayman en 2D. Avec son ambiance bon enfant et ses décors fait-main, il rappelle énormément le UbiArt d’Ubisoft.

Comme pour Grimvalor, il est possible de jouer gratuitement à quelques niveaux avant d’acheter la version complète alors n’hésitez pas. Oddmar est disponible sur Google Play et l’App Store pour 5.49€.

Langrisser Mobile

Langrisser est une très vielle licence du JRPG qui revient en ce moment sur le devant de la scène. Alors qu’un remaster des deux premiers opus débarqueront sur PS4 et Switch le 13 mars prochain, ce sont les chinois de Zlongame (le pays est très fans de la licence) qui ont réintroduit le Tactical-RPG en le mettant goût du jour avec un jeu mobile réussi. N’ayez pas peur de son aspect Gatcha, il est possible de bien profiter du jeu sans débourser des sommes astronomiques.

Si vous cherchez une alternative à Fire Emblem dans un style quelque peu différent, c’est exactement ce qu’il vous faut. De plus, son univers heroic-fantasy très old-school fait mouche grâce à un chara-design soigné et des voix japonaises impeccables.

Langrisser Mobile est disponible en Free to Play (avec des achats in-game) sur Google Play et l’App Store.

C’est ainsi que s’achève notre petite sélection maison. N’hésitez pas à nous donner vos coups de cœur en commentaire.