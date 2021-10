Masaaki Yamagiwa, producteur de Bloodborne, rejoint la Team Ninja

Suite à la fermeture de Japan Studio il y a quelques mois, on se demandait où certains des créateurs de Bloodborne allaient atterrir. On s’interrogeait notamment sur la prochaine destination de Masaaki Yamagiwa, producteur de Bloodborne, et on vient aujourd’hui de trouver la réponse à cela grâce à un tweet de Shuhei Yoshida de Sony.

La Team Ninja compte un nouveau talent

A fun evening with Team Ninja’s Yasuda-san and @giwamasa, who joined Team Ninja @TeamNINJAStudio pic.twitter.com/WQTb6As0o2 — Shuhei Yoshida (@yosp) October 8, 2021

Sur ce tweet, on peut voir une photo de Shuhei Yoshida en compagnie de Fumihiko Yasuda (à gauche de la photo), réalisateur de la série Nioh chez Team Ninja, ainsi que de Masaaki Yamagiwa (à droite), avec un message indiquant que ce dernier à récemment rejoint la Team Ninja.

En plus d’être producteur sur Bloodborne, Yamagiwa avait également travaillé sur Deraciné et Tokyo Jungle. Il s’agit d’un recrutement important pour le studio, puisque l’on imagine que le producteur apportera son expertise sur les Souls-like, que ce soit pour la série Nioh ou Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.