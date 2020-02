Maintenant que Marvel’s Avengers tient sa date officielle, qui ne devrait logiquement plus être reportée, les précommandes pour les différentes éditions peuvent s’ouvrir, notamment pour l’édition collector du jeu qui a été officialisée.

Edition Collector

Nommée Earth’s Mightiest Edition, cette édition collector nécessitera de dépenser 219,99 euros. Pour ce prix, vous retrouverez les éléments suivants :

Le jeu et les éléments de l’édition Deluxe

Une statuette en PVC de Captain America d’environ 30 centimètres

Une figurine de Hulk version bobblehead

Un steelbook

Un porte-clé à l’effigie de Mjolnir

Une boucle de ceinture avec l’insigne de Black Widow

Des plans d’armures d’Iron Man

Le pin’s de membre honoraire des Avengers de Kamala Khan

Une photo de groupe avec les héros

Plusieurs revendeurs proposent cette édition Collector pour Marvel’s Avengers. Voici où l’acheter :

Editions simple et Deluxe

Avant tout chose, sachez que chaque précommande donnera accès au pack de costumes « Marvel Legacy Outfit ». On commence tout d’abord avec l’édition de base du jeu, qui nous a d’ailleurs tout juste dévoilé sa jaquette, représentant les différents personnages jouables (pour l’instant) du titre.

On notera l’apparition d’une édition Deluxe, qui ne contiendra que des éléments esthétiques en plus, car rappelons-le, aucun DLC apportant du contenu ne sera payant. Seuls les skins et les objets cosmétiques nécessiteront de repasser à la caisse. Cette édition Deluxe comprendra donc six costumes alternatifs, avec le pack « Obsidian Outfit », ainsi que six plaques pour votre profil, et un accès anticipé de 72 heures.

Marvel’s Avengers sera disponible le 4 septembre prochain sur PC, Stadia, PlayStation 4 et Xbox One.