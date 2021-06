Marvel’s Avengers : Le costume du MCU de Captain America arrive, tandis que le problème des IP est réglé

Drôle de semaine pour Marvel’s Avengers. Alors que le studio derrière le jeu célébrait le lancement de son nouvel événement lié au Cube Cosmique et à Monica, un bug des plus étranges faisait apparaitre les IP des joueurs PS5 en jeu. Crystal Dynamics prend aujourd’hui la parole pour préciser que le problème a été réglé, mais aussi pour mettre en valeur le nouveau costume de Captain America.

Avengers, assemble.

Inspired by the Marvel Cinematic Universe, Captain America’s Marvel Studios’ "Avengers: Endgame" Outfit features a leader preparing for battle with his iconic shield.

Get it in the Marketplace on June 24! pic.twitter.com/NmZZMN3wVc

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) June 23, 2021