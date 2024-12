Marvel vs Capcom Infinite & Beyond : L’incroyable mod réalisé par des fans, transformant le jeu de Capcom, sort bientôt

« Hire fans », sans ironie ou mauvais goût cette fois

Souvent représenté par Maximilian Dood, un vidéaste très connu dans la communauté des jeux de combat, le groupe derrière ce projet compterait apparemment une quarantaine de personnes au travail pour nous livrer l’un des mods les plus riches et les plus spectaculaires du moment.

L’objectif premier de Marvel vs Capcom Infinite & Beyond était de se débarrasser de la direction artistique de Marvel vs Capcom Infinite afin de la remplacer par quelque chose de plus en accord avec le troisième épisode. Le résultat est bluffant, comme on peut le voir dans cette nouvelle vidéo, que l’on jurerait provenir de la chaîne officielle de Capcom tant elle met bien en valeur le jeu (alors que ni l’éditeur ni Marvel n’ont travaillé dessus).

Mais le mode ne se contente pas seulement de retravailler toute la partie visuelle. Il ajoute également des pistes sonores en plus avec la participation de quelques compositeurs (Alex Moukala, Littel V…), des costumes additionnels et surtout quelques mouvements supplémentaires pour les personnages. Il met aussi en place un mode à Tag Team avec des équipes de deux personnages qui combattent en même temps dans l’arène.

Et le tout est complètement gratuit. Le collectif derrière le projet a annoncé qu’après 8 mois de développement, ce mod serait accessible à tout le monde sur PC dès le 20 décembre prochain. Plus d’informations seront publiées sur le site officiel de Marvel vs Capcom Infinite & Beyond à sa sortie.