Marvel Rivals : Le hero-shooter fait le point sur tout son contenu avant son lancement

Marvels Rivals veut frapper fort dès le départ

Dès le 6 décembre, Marvel Rivals débutera donc avec sa saison 0, Doom’s Rise, qui posera les bases de cet affrontement à travers les nombreuses timelines. NetEase Games confirme donc que pour le lancement du jeu, 33 personnages jouables seront de la partie.

Un sacré casting dès le départ, sachant que tous ces héros et vilains seront gratuits, comme ceux qui arriveront après. Tout ce beau monde ira faire la guerre sur 8 maps pour les différents modes de jeu, sauf pour le mode Conquête qui sera centrée sur une seule map.

Le studio confirme ensuite que la saison 1 ne nous fera pas trop attendre puisqu’elle débutera dès le début du mois de janvier 2025, soit à peu près un mois après le lancement du jeu. On apprend ainsi qu’une saison va durer 3 mois, et apportera de nouveaux personnages, des maps supplémentaires et parfois des modes de jeu en plus.

Cette vidéo sert également à nous rappeler que le jeu veut éviter d’être pay-to-win, et que le Season Pass ne servira qu’à obtenir des éléments cosmétiques. Le premier Season Pass – celui de la saison 0 donc – ne durera que quelques semaines et par conséquent, son contenu sera moindre que celui de la saison 1 et des autres à venir. Son prix sera lui aussi revu à la baisse.

Marvel Rivals sera disponible en free-to-play sur PC, PS5 et Xbox Series.