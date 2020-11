La route Arc-en-Ciel reproduite grâce à une imprimante 3D pour Mario Kart Live

Sorti très récemment, Mario Kart Live : Home Circuit a rendu plus vrai que nature le célèbre jeu de course de Nintendo, et il est désormais possible de réaliser ses propres circuits avec tout et n’importe quoi. Certains n’y vont pas avec le dos de la cuillère en allant bien plus loin qu’une simple utilisation des objets du quotidien.

Mario Kart c’est du sérieux

BCN3D, une entreprise fabriquant des imprimantes 3D, a reproduit fidèlement la route Arc-en-Ciel de Super Mario Kart sorti sur NES en 1992. Une belle promotion puisqu’ils ont évidemment utilisé leur produit phare afin de créer plus de 4400 pièces qui composent ce circuit multicolore de cinq mètres de long. Il a fallu deux ingénieurs et dix employés pour arriver à ce résultat surprenant.

On aurait aimé avoir plus d’images, mais le résultat est encore plus bluffant sur l’écran Switch qui fait parfaitement illusion entre jeu et réalité. Mario Kart Live : Home Circuit est sans conteste une belle surprise qui a été très bien accueilli par les joueurs et la critique. Avec tous les circuits souvent très inspirés des fans, il nous tarde de voir comment ils peuvent encore nous surprendre en matière de création.