Bien que la sauce n’ait pas toujours pris, Nintendo est indéniablement le constructeur qui étonne avec ses concepts. La Switch en est la preuve et a déjà été accompagnée par plusieurs idées : Nintendo Labo, loin d’avoir réalisé un carton, ou Ring Fit Adventure, qui a su allier RPG et fitness avec brio. Il faut croire que le constructeur japonais tente de nouvelles choses chaque année puisqu’en cette période automnale, la firme nippone se lance dans la réalité augmentée avec Mario Kart Live Home Circuit. Voyons ensemble si cette invention est accrocheuse.

Conditions de test : Nous avons essayé Mario Kart Live directement chez nous, dans un appartement pendant une bonne douzaine d’heures. Nous avons tenté plusieurs configurations de circuits : des tracés dans une seule et même pièce – chambre, séjour, salon – ainsi qu’un circuit couvrant un maximum d’espace. Nous n’avons joué qu’en mode nomade et avec le Kart de Mario.

Mario Kart dans ton salon

Regroupant le jeu, un kart miniature, quatre portiques et deux panneaux fléchés, Mario Kart Live Home Circuit est affiché au prix de 99,99€. On retrouve donc l’ensemble des éléments précités dans le carton, le tout étant soigneusement emballé, et la première étape est de tout mettre en place. On assemble les portiques en quelques manipulations, on télécharge le logiciel (sans frais supplémentaire) sur sa Switch et on s’occupe de l’appairage : cela se fait très simplement puisqu’il suffit de flasher un QR code sur l’écran de sa Switch à l’aide de la caméra intégrée au-dessus du pilote (Mario ou Luigi).

Dès lors, votre bolide et votre console sont synchronisés. Un mini-tutoriel vous explique les bases et vous invitera à créer votre tout premier circuit : la mise en place est d’une simplicité déconcertante. On place les différents portiques où on le souhaite dans la pièce de sa maison ou appartement, on dispose les panneaux fléchés, et on déplace ensuite le kart avec sa Switch en passant les différents points de passage que l’on vient de poser pour créer et valider le parcours. Et hop, votre circuit est créé !

Dès l’ouverture de la boîte, Mario Kart Live Home Circuit transpire la qualité. Les quatre portiques, bien qu’ils soient en carton, sont robustes et inspirent confiance. Le kart en lui-même est également très solide. Il peut heurter chaises, murs et autres objets solides sans s’abîmer et sans dégager cette peur de le casser. Mieux encore, la caméra intégrée, qui permet ainsi de voir ce qu’il se passe sur notre Switch, affiche une très bonne image. Certes, le tarif affiché pourrait sembler élevé pour certains, mais on nous le rend bien avec un matériel de qualité.

Quand jouet et jeu vidéo ne font qu’un

Bien que le titre dispose d’un mode libre où l’on peut ouvertement explorer son environnement, c’est évidemment le mode Grand Prix qui fait office d’élément central. Tout comme Mario Kart 8 Deluxe, celui-ci permet aux joueurs de courir dans les catégories 50, 100, 150 ou 200cc sur une série de trois courses. On dispose nos portiques comme on le souhaite, on crée notre tracé, et le circuit s’adapte en fonction de notre créativité, le tout, avec des décors générés des coupes que l’on connait si bien pour illuminer un peu nos tracés. Cela se déroule exactement comme dans le jeu original, sauf qu’on y rajoute l’exploration de son salon ou de sa chambre et les différents obstacles que cela peut entraîner.

Et force est de constater que c’est un régal de découvrir sa maison ou son appartement de cette façon. On prend véritablement son pied à parcourir le sol de son intérieur et à explorer les moindres recoins. Le constructeur nippon a su habilement allier la réalité augmentée et jouet, dans un concept novateur et original. Encore une fois, Nintendo nous prouve son ingéniosité, et on ne peut pas le nier, le tout fonctionne très bien.

Néanmoins, avec cette technologie, le gameplay en prend un coup. Les mécaniques sont désuètes et Mario Kart Live Home Circuit réalisable clairement un sacré retour en arrière en terme de sensations. Il fallait s’y attendre, mais ce gameplay en retrait se fera vite ressentir par les habitués de la franchise. Certes, on y retrouve toutes les commandes habituelles, comme le dérapage ou même le boost de départ lorsque l’on a le bon tempo, mais les sensations sont loin d’être aussi grisantes que sur un épisode canonique. Le concept est au centre de l’aventure et il faut avant tout voir Mario Kart Live comme une expérience de création, de construction et d’exploration et non comme un véritable jeu de course.

Passage au stand obligatoire ?

Ce n’est d’ailleurs pas la seule limitation que l’on rencontre : vous vous en doutez, l’expérience n’est pas la même dans un petit appartement et une maison au salon immense. Pour pleinement profiter du concept du soft, il est vivement recommandé de disposer d’un endroit relativement ouvert. Tout d’abord, pour s’adonner pleinement à la création du tracé. Mais également pour éviter de se heurter à trop d’obstacles. Bien que l’on puisse – volontairement ou non – ajouter tout ce que l’on veut sur le chemin, il n’est pas forcément très amusant d’heurter des pieds de chaise tout au long de la course, sachant que la précision et les commandes ne sont pas si optimales.

Egalement, bien qu’en théorie, il est possible de créer d’immenses circuits, nous sommes tout de même limités par la connexion entre notre kart et la console. Dans les faits, cela n’est pas trop un problème : en jouant dans notre pièce principale, qui couvre salon, pièce à vivre et cuisine, on a pu créer un tracé relativement important sans avoir de souci. Néanmoins, dès lorsque l’on étire un peu le parcours ou que l’on fait face à des murs épais, le signal devient plus problématique.

Dans l’une de nos configurations, nous avons placé l’un des portiques dans la chambre pendant que nous jouions dans le canapé, à l’opposé du point le plus éloigné. Aucun souci jusqu’à la porte de la chambre, cependant, dès qu’il y avait le mur entre nous et le kart, la connexion avait du mal, et les images devenaient saccadées. Bien sûr, il est bon de préciser que le mur en question est relativement épais, et que nous étions déjà à une petite dizaine de mètres de celui-ci.

Sans mur, dans une autre configuration, on a estimé la distance maximale à une bonne quinzaine de mètres, ce qui, vous en convenez, est suffisant pour la plupart des habitations. Ainsi, sauf si vous avez la folie des grandeurs, vous devriez trouver votre bonheur. Cependant, attention, si vous habitez dans un petit appartement exigu ou une habitation où vous avez de nombreux obstacles, cela ne sera pas optimal. L’expérience dépendra donc grandement du lieu où vous souhaitez y jouer, sachant que Nintendo ne conseille pas d’y jouer en extérieur.

Elle est belle ma carapace

Qu’à cela ne tienne, Mario Kart Live Home Circuit dispose de bien d’autres qualités. Pour sûr, la créativité est au centre de l’expérience, puisque les plus inventifs utiliseront d’autres éléments de leur habitation pour créer des décorations. Pourquoi ne pas profiter de la période d’Halloween pour personnaliser physiquement son circuit avec des citrouilles, toiles d’araignées et autres objets décoratifs ? Pourquoi pas ajouter un tunnel avec un carton fait maison ? Les possibilités sont nombreuses et permettent d’ajouter une bonne dose de personnalisation et de rejouabilité à ses sessions. Sachant qu’évidemment, il est possible aussi de créer ses propres options en circuit comme rajouter des boîtes mystères et autres éléments.

En effet, tout comme Mario Kart, on retrouve également tous les éléments habituels : différents objets sont disposés sur votre tracé afin de récupérer un champi ou une carapace à lancer sur vos adversaires. Si votre personnage est touché, le kart agira en conséquence : en dérapant sur une banane, votre voiture miniature toussotera un peu et ralentira. Le dérapage fonctionne aussi de la même façon et vous accorde un petit boost de puissance, visible directement dans votre salon. Et suite logique de tout cela, on remarque également un changement entre chaque catégorie, de 50cc à 200cc, où l’on ressent une nette différence de rapidité entre les extrêmes.

Evidemment, on en revient au souci évoqué plus haut, cela peut vite devenir frustrant dans un petit espace lorsque l’on débloque le 200cc. Cela peut vite devenir compliqué de manœuvrer et il n’est pas forcément amusant de se cogner toutes les 10 secondes. De plus, il faut savoir que même s’il y a un tracé à suivre, il est tout à fait possible de prendre des raccourcis en ne suivant pas le chemin. Vous vous en doutez, aucun Lakitu ne viendra vous récupérer pour déplacer votre kart comme lorsque vous tombez dans le vide dans les Mario Kart originaux ! C’est donc à vous de jouer le jeu et de suivre la route dessinée sans tricher. Par ailleurs, les éléments du décor peuvent très bien être heurtés, c’est pourquoi Nintendo conseille de faire tenir les portiques avec des objets lourds comme des livres par exemple.

L’indispensable de noël ?

Côté contenu, nous l’avons évoqué tout au long de l’article, mais nous y retrouvons un mode exploration libre, où l’on peut se balader tranquillement, le mode Grand Prix, avec ses 24 courses, un mode Course Personnalisée, où l’on peut définir les bonus sous les portiques par exemple et un mode Contre–La–Montre très classique. A cela s’ajoute des récompenses que l’on pourra débloquer au fil des courses terminées, avec notamment de nouvelles tenues pour son personnage, comme la tenue de chantier et bien d’autres.

Le multijoueur est également une composante présente : il est tout à fait possible de jouer avec un autre joueur qui dispose de sa propre Switch et de son propre kart. L’expérience devient tout de suite plus palpitante avec la possibilité de faire des courses Grand Prix ou personnalisées. On prend un plaisir fou à créer notre circuit à deux (ou plus, le multijoueur étant jouable jusqu’à 4 en local) et on apprécie tout autant se chamailler une fois la course lancée. Il est cependant nécessaire de disposer d’un pack supplémentaire si vous souhaitez profiter du jeu à plusieurs.

Enfin, terminons par une petite précision sur l’autonomie. Le kart peut être rechargé de différentes manières. Vous pouvez le connecter à votre dock avec un câble USB fourni ou directement avec votre câble d’alimentation habituel de votre Switch sur secteur. Comptez environ quatre heures pour recharger complètement le kart, ce qui vous permettra de jouer environ 2h30 une fois pleinement chargé. Comptez une autonomie un peu plus faible si vous jouez en vitesse maximale.