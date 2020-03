Officialisé lors de la conférence PC Gaming Show à l’E3 2018, Maneater s’est montré relativement discret depuis. Pourtant, son concept a de quoi titiller les joueurs : un RPG où l’on y incarne un requin mangeur d’hommes. Véritable défouloir au premier abord, il tente tout de même d’apporter des mécaniques intéressantes et une progression bien pensée.

Certes, assez classique mais la première prise en main a été convaincante, comme on vous l’explique dans notre vidéo. Cela vous permet d’avoir un premier avis avec du gameplay en attendant sa sortie fixée au 22 mai sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.