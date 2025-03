L’Union Européenne pourrait commencer à mettre en place des nouvelles règles de transparence pour les microtransactions

Plusieurs recommandations pour éviter de tromper le consommateur

Cela provient d’abord d’une action coercitive mise en place à l’encontre de Star Sable Entertainment AB, qui se voit être contraint de changer quelques détails au sein de son jeu Star Stable Online afin de rendre son modèle économique un peu plus clair et transparent sur l’argent qui est réellement dépensé au sein du jeu, notamment via ses monnaies virtuelles. Le réseau Consumer Protection Cooperation Network (CPC) en profite pour présenter quelques règles qui pourraient être mises en pratique par les différents éditeurs afin d’éviter des sanctions similaires.

L’une des premières mesures avait déjà été évoquée par UFC-Que Choisir et propose de rendre les monnaies virtuelles moins opaques, en affichant les prix en euros à côté de chaque objet virtuel à acheter (en plus de son coût en monnaie virtuelle). Cela aidera notamment le jeune public à mieux se rendre compte de l’argent déboursé dans le jeu. De manière plus générale, la Commission européenne souhaite que le prix réel d’une microtransaction soit affiché de manière plus visible et qu’il ne devrait pas y avoir de bundle vous proposant d’acheter plus de monnaie virtuelle que nécessaire. Autrement dit, évitez qu’un consommateur se retrouve à payer un pack, disons de V-Bucks (Fortnite), qui a un prix plus élevé que l’objet qu’il compte acheter derrière avec ces V-Bucks.

À la place, il devrait être possible de transformer de manière plus directe (et de manière plus claire) l’argent réel en monnaie virtuelle. Il est également souhaité qu’un droit de rétractation soit mis en place pour la monnaie virtuelle non-consommée dans les 14 premiers jours suite à l’achat.

Tout comme ce qui a été reproché à Star Sable, la promotion de monnaies virtuelles via des campagnes de pub (comme chez des influenceurs) est un problème, surtout auprès d’un public mineur, et des règles devraient être proposées pour lutter contre cela. Reste à voir si l’industrie se mettra au pas et si les éditeurs suivront ces conseils pour éviter d’être réprimandés (on parie que non).