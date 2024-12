Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sera juste un peu plus long que ne l’était Like a Dragon Gaiden

À Hawaï, on prend son temps

Aux côtés des producteurs Hiroyuki Sakamoto et Ryosuke Horii, Masayoshi Yokoyama a bien voulu répondre à quelques questions du site Automaton à propos de ce Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Le sujet de la durée de vie a ainsi été abordée, en commençant d’abord par évoquer le fait que Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name semblait avoir trouvé la formule parfaite pour un spin-off du genre, avec une aventure qui peut s’étaler entre 10 et 20 heures.

Un schéma qui ne sera pas exactement le même sur Pirate Yakuza in Hawaii, étant donné que celui-ci proposera plus de contenu avec une histoire un peu plus longue, sans pour autant être aussi massive que celle d’un jeu de la série principale :

« Le volume d’un jeu est déterminé par la longueur de l’histoire principale, et lorsque nous avons créé l’histoire principale de Pirate Yakuza in Hawaii, elle a fini par être 1,3 fois plus longue que celle de Gaiden […] La carte est immense, il y a beaucoup d’endroits à visiter et il y a encore des fonctionnalités que nous n’avons pas encore annoncées. »

Le producteur précise que la durée de vie de cet épisode n’a pas été gonflée juste pour être gonflée, alors que le studio aurait pu encore ajouter des choses. Il faut en tout cas s’attendre à un titre un peu plus long que Gaiden, ce qui se reflète aussi dans le prix du jeu selon Masayoshi Yokoyama, qui rappelle que Pirate Yakuza in Hawaii sera vendu 10 dollars (euros) plus cher que le précédent spin-off.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sera disponible le 21 février 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.