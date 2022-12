Accueil » Actualités » Like a Dragon: Ishin! fait parler la poudre et les katanas dans un nouveau trailer

Maintenant que Sonic Frontiers est sorti, toute l’attention de SEGA peut se porter sur le prochain gros titre de son catalogue, qui n’est autre que Like a Dragon: Ishin! (si l’on met de côté les portages de Persona 3 et Persona 4). Le remake se présente aujourd’hui à nous avec un nouveau trailer, qui met l’emphase sur les différents styles de combat que l’on pourra adopter dans le jeu.

Plein de façons de détruire vos ennemis

La particularité de ce Like a Dragon: Ishin! est de nous proposer une histoire dans les années 1860, une époque où il n’était visiblement pas rare de voir les citoyens déambuler dans les rues de Kyoto katana à la ceinture.

Sakamoto Ryoma pourra donc trancher dans le vif avec le style du bretteur, qui lui permettra d’effectuer de puissantes attaques avec son sabre, sauf s’il préfère en finir à distance avec son revolver, à moins de combiner les deux avec le style Wild Dancer. Mais on ne serait pas dans un Yakuza si on n’était pas libre de mettre deux ou trois coups de boule, ce qui veut dire que notre héros pourra aussi laisser tomber ses armes pour aller coller quelques mandales bien placées.

Like a Dragon: Ishin! sortira le 21 février 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.