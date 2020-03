Lifeline Apex Legends

On peut se demander pourquoi Ajay Che, alias Lifeline, participe aux Jeux Apex. Enfant de parents dont les affaires ont prospéré grâce à la guerre, elle a quitté son foyer le jour où elle a compris les malheurs qu’engendrait la richesse de sa famille et elle s’est engagée dans l’organisation humanitaire Frontier Corps, qui vient en aide aux communautés de la Frontière dans le besoin. Elle a depuis consacré sa vie à venir en aide aux plus démunis et participe aux Jeux Apex dans l’espoir de financer Frontier Corps grâce à ses gains.

Quelles sont les capacités de Lifeline ?

DOC Drone d’Ostéo-Compassion (tactique) Appelez votre drone d’Ostéo-Compassion pour soigner automatiquement et progressivement vos équipiers alentour.

(tactique) Appelez votre drone d’Ostéo-Compassion pour soigner automatiquement et progressivement vos équipiers alentour. Secouriste de combat (passive) Vous réanimez plus vite les alliés à terre et bénéficiez de la protection d’un mur bouclier. L’utilisation des ressources de soin est 25 % plus rapide.

(passive) Vous réanimez plus vite les alliés à terre et bénéficiez de la protection d’un mur bouclier. L’utilisation des ressources de soin est 25 % plus rapide. Pack de soutien (ultime) Un module de largage vous expédie de l’équipement défensif haut de gamme.

Aucun participant aux Jeux n’est innocent : tout le monde a un but caché. Comme le sien consiste à venir en aide aux plus démunis, Lifeline n’aura aucun scrupule à aligner les victoires dans cette épreuve aussi sanglante que populaire. C’est en tout cas ce qu’elle se dit. Si elle peut sembler sarcastique et insensible de prime abord, elle ne demande qu’à aider les autres et à rendre le monde meilleur. Si cela implique de faire usage de la violence, eh bien… ainsi soit-il.

Comment jouer Lifeline ?

Comme vous pouvez vous en douter, Lifeline sera l’atout soin de votre équipe. Avec un passif qui lui permet de réanimer plus rapidement ses alliés, le tout en étant protégée par un bouclier, vos équipiers compteront grandement sur vous. Elle peut se soigner très rapidement, n’hésitez donc pas à partir au front. Même un Kit Phénix sera utilisé rapidement.

N’hésitez pas également à utiliser votre drone de soin le plus souvent possible, idéalement après chaque combat, et pas uniquement pour vous. Avec un cooldown relativement faible, il peut vous sortir de pas mal de mauvaises passes. Malgré cela, essayer d’anticiper un maximum avant de l’utiliser : si vous voyez qu’un combat est proche, ne le gâchez pas parce qu’il vous manque 1/4 de votre barre de vie. Dans ce cas là, privilégiez une seringue de soin classique, et gardez votre drone pour vous et vos coéquipiers pour le prochain combat.

Concernant votre ultime Pack de Soutien, n’hésitez pas à utiliser un maximum les accélérants d’ultimes, qui vous permettront de l’utiliser plus rapidement (demandez-les à vos alliés, histoire d’équiper toute l’équipe en armure violette). En début de partie, ce Pack de Soutien vous permettra bien entendu d’obtenir un bouclier ou un casque rare, ou vous dépanner de batterie de bouclier. En fin de partie, n’hésitez pas à l’utiliser comme appât : planquez-vous dans une zone avec vos alliés, larguez votre Pack de Soutien, proche d’ennemis, et attendez qu’ils soient attirés. Vous pouvez même le combiner avec une autre attaque ultime comme le bombardement de Gibraltar. Effet garanti.

Retrouvez notre guide complet d’Apex Legends pour tout savoir du jeu.