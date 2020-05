Liberated se trouve une date de sortie logée au 2 juin

Plutôt calme depuis son annonce, Liberated, jeu d’action/aventure au style particulier, vient de trouver une date de sortie. Tout du moins, sur Switch. Le titre arrivera le 2 juin sur la machine de Nintendo et sera disponible via l’eShop au prix de 19.99€. Il est d’ailleurs possible de précommander dès maintenant avec une remise de 20% jusqu’au 5 juin.

Un trailer en CG pour fêter ça

Pour célébrer cette date, les développeurs du studio Atomic Wolf ont mis en ligne une nouvelle bande-annonce qui s’attarde sur l’histoire du titre. On apprend également que la version PC de Liberated arrivera quelque temps après la mouture Switch, bien que l’on n’ait encore aucune date.

Piotr Gnyp, directeur commercial de Walkabout Games, a déclaré dans la foulée : « Nous espérons donné, avec Liberated, une seconde vie aux genres bandes dessinées et romans graphiques en utilisant la technologie pour les amener dans une nouvelle ère de narration interactive ».

Si jamais vous souhaitez en savoir plus sur le soft, vous pouvez consulter notre aperçu de Liberated que l’on a pu faire en compagnie des développeurs il y a quelques mois. Mieux encore, une démo est jouable sur Steam actuellement pour vous faire un premier avis.