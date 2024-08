Ce n’était probablement pas le remaster/remake le plus attendu quand on jette un œil au catalogue PlayStation. Et pourtant, Until Dawn aura bien droit à sa version améliorée pour cette fin d’année. Disons que cette nouvelle mouture permettra avant tout d’arriver sur PC puisque le portage est confirmé pour une sortie en simultanée. La date définitive et un comparatif viennent de tomber.