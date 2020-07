Les Sims va être adapté en émission de télé-réalité

Oui, vous avez bien lu. La licence Les Sims, qui jouit d’une popularité sans limite, va prochainement avoir droit à sa propre émission de télé-réalité, avec des vrais humains à l’intérieur.

Une télé-réalité inattendue

The Sims Spark’d, c’est le nom de cette nouvelle émission qui mettra le jeu d’Electronic Arts au coeur de son concept. Les 12 meilleurs joueurs du monde entier seront ainsi invités à créer des histoires spécifiques au sein du jeu (Les Sims 4), et ce sont les meilleurs créations qui pourront accéder à la suite de l’aventure.

Tout cela sera soumis au vote d’un jury composé de célébrités, comme la chanteuse Tayla Parx ainsi que des personnalités populaires sur YouTube. Le grand gagnant pourra repartir avec la somme de 100 000 dollars, rien que ça.

Cette émission, décrite comme un Top Chef façon jeu vidéo (une comparaison pour représenter l’aspect créatif du concours), sera diffusée sur la chaine TBS et démarrera le 17 juillet. Elle sera composée de quatre épisodes et pourra aussi être suivie sur YouTube en décalé via la chaîne BuzzFeed. On nous promet également des événements in-game qui seront liés à l’émission, mais il est encore difficile de savoir de quelle nature ils seront, et si on y aura droit chez nous.