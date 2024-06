Un schtroumpf éveillé

Cette grande nouvelle arrive en même temps qu’un tout nouveau trailer de gameplay de près de 2 minutes, qui dévoile pour l’occasion un avant-goût de ce qui nous attend en fin d’année dans cette toute nouvelle aventure en 3D signée Ocellus (Marsupilami : Le Secret du Sarcophage) et Microids à l’édition.

Dans cette toute nouvelle aventure inédite, le méchant Gargamel a lancé un sort maléfique plongeant tous les habitants du village des Schtroumpfs dans un profond sommeil. Votre mission ? Réveiller tous les Schtroumpfs avant que votre pire ennemi ne parvienne à pénétrer dans le village.

Pour cela, vous devrez parcourir 12 niveaux et 16 mini-niveaux dans 4 mondes de l’imaginaire rêvé de certains des Schtroumpfs les plus populaires, en solo ou en coopération à deux joueurs ou joueuses pour plus de fun. A noter que réveiller ces petits êtres bleus vous permettra de les personnaliser avec de nouveaux vêtements et accessoires. L’occasion de découvrir de nouveaux screenshots en plus de découvrir les différentes éditions du jeu.

De jolis goodies pour les fans de physique, mais pas que !

Cette nouvelle aventure des Schtroumpfs bénéficiera d’une édition physique (mais uniquement sur les versions PlayStation et Nintendo Switch du titre), ainsi que d’une édition Deluxe Digitale (uniquement sur PC et PlayStation a priori – exit les plateformes Xbox à date). Le jeu de base (donc sans bonus) sera quant à lui aussi disponible sur Xbox One et Xbox Series X/S.

L’Edition Deluxe Digitale sera prochainement disponible à la précommande sur PlayStation 5, PlayStation 4 et PC (Steam, Epic Games Store et GOG.com) et contient :

Skin de voleur exclusif

Artbook Digital

Musique originale

L’édition physique Rêverie sera, elle, prochainement disponible à la précommande sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch uniquement et comprend :

Le jeu complet

Un lenticulaire 3D

Des planches de stickers

Un skin de voleur exclusif

Un artbook digital

La musique originale

Pour rappel, Les Schtroumpfs : L’Épopée des Rêves sera disponible le 24 octobre prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.