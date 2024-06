Aperçu Les Schtroumpfs : L’épopée des rêves – Un contenu classique mais de bonnes idées qu’il nous faudra encore vérifier sur la durée

Mais le prochain jeu pourrait bien faire pencher la balance car voulant mettre au centre de sa proposition un gameplay accessible, mais changeant régulièrement pour proposer toujours plus de nouveautés. Les Schtroumpfs: L’épopée des rêves, c’est son nom, est développé par Ocellus et est attendu pour la fin d’année sur PC et toutes les consoles. Nous avons pu l’essayer dans le cadre de previews organisées pour la presse, voici notre premier avis.

Conditions d’aperçu : Nous avons pu nous essayer à Les Schtroumpfs : L’épopée des rêves durant environ 1h, d’ailleurs à un joueur puis à deux, à la manette, le tout sur PC via Steam, le jeu tournant en qualité épique lors de notre démo.

Ca s’annonce schtroumpfement bien…

Contrairement aux dernières itérations de jeux d’aventure de la licence, Les Schtroumpfs: L’épopée des rêves se veut beaucoup plus cloisonné, adoptant une vue plutôt éloignée de l’action et des niveaux avec un début, des collectibles, et une fin. Votre but ? Terminer les tableaux symbolisés par des Schtroumpfs en particulier alors que tout le village est plongé dans un profond sommeil. En effet, le vilain Gargamel a ensorcelé les buissons de Salsepareille pour piéger les Schtroumpfs et les endormir de manière indéterminée.

Dans le cadre de cette démo, nous n’avons pas vu comment tout ceci a démarré. Nous avons d’abord incarné la Schtroumpfette que nous devions transporter dans un monde coloré, fleuri et plutôt orienté plateforme situé au début du jeu. De multiples petites zones réunies entre elles par des glissières féériques faisant office de temps de chargement, des glissières finalement trop présentes et sans grand intérêt même narratif, hormis pour dérégler votre perception de l’environnement en transformant certaines plateformes en « bug » d’affichage qu’il vous faudra éviter.

La seconde zone traversée concernait le rêve du Schtroumpf Coquet, situé plutôt au milieu de l’aventure, et dont le thème principal reste la beauté, les reflets dans un miroir ou la pureté des lumières et matériaux utilisés. Ici, en plus des phases de plateforme pure, il vous faudra surtout faire preuve de réflexion et de logique, pour réussir les phases de plateforme dans le reflet d’un miroir ne montrant pas toutes les plateformes, ou pour éviter les bêtes se déplaçant de manière invisible de votre côté. Des choix de game design intéressants et qui, s’ils sont renouvelés et suffisamment différents dans les autres niveaux, provoqueront des sentiments positifs à l’encontre du jeu, qui tente quelque chose assurément.

Mais schtroumpfement classique ?

Notons par contre qu’il n’y a pas vraiment de combats dans Les Schtroumpfs: L’épopée des rêves, mais plutôt des bêtes sur lesquelles sauter pour les éliminer par exemple. De quoi renforcer le côté familial et accessible du jeu, qui ne cherche pas à rendre difficile d’un iota son contenu, et qui vous motivera même à l’essayer à deux joueurs ou joueuses, permettant une entraide bien que ceci soit tout de même limité. Nous avons préféré ici jouer en solo, pour plus d’immersion.

D’ailleurs, au rayon des mouvements de nos Schtroumpfs, sachez que nous n’avons pas vraiment eu de spécificités entre les différents personnages, les deux jouables pour la démo étant interchangeables en début de partie. Nous disposions d’un saut, d’un dash, d’une bulle permettant de nous stopper net et d’un bouton d’interaction avec l’environnement. Un gameplay facile à prendre en main donc, permettant de nous focaliser sur l’observation et l’exploration.

Outre les cristaux à activer en fin de niveau pour valider le rêve en question et retourner au village des Schtroumpfs, point de départ de notre démo, il vous faudra aussi récupérer des centaines d’orbes répartis absolument partout dans les niveaux : sur les côtés de plateformes, dans des passages secrets, en éliminant des bêtes, en interagissant avec d’autres Schtroumpfs, en creusant le sol etc., le tout vous servant à personnaliser vos Schtroumpfs. Mouais. Le tout associé à des portes dérobées, des interrupteurs à activer, des défis de vitesse à relever, bref, de l’extrêmement classique mais qui fonctionne assurément.

A noter enfin une mise en jeu technique tout à fait correcte pour un jeu cross génération, qui ne demandera pas beaucoup de ressources pour être lancé en épique sur votre PC, et qui est habilement et artistiquement mis en scène par les équipes du studio lyonnais Ocellus (Marsupilami: Le secret du sarcophage, la saga Astérix et Obélix XXL). On ressent bien la patte de chacun des Schtroumpfs dans les rêves traversés et espérons chaudement un gameplay suffisamment différent sur la longueur pour ne pas ennuyer le joueur ou la joueuse.

Un premier ressenti plutôt positif pour ce Les Schtroumpfs: L’épopée des rêves qui devrait comporter au total 4 mondes oniriques pour un total de 12 niveaux et 16 mini-niveaux à compléter, ce qui fait naturellement assez peu avec une estimation de durée de vie de 5 à 6h. Malgré une mise en image coquette, propre et très agréable à appréhender, nous jugerons sur pièce finale car contrairement aux précédents jeux d’aventure de la licence (Mission Malfeuille, Le prisonnier de la pierre verte), le côté aventure justement ressort moins de prime abord, le jeu devant impérativement se démarquer par sa proposition ludique constamment renouvelée pour emporter l’adhésion plus tard cette année : le jeu sortira le 24 octobre sur PC et consoles.