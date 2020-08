Final Fantasy Crystal Chronicles vous proposera de choisir une profession familiale. Au nombre de 8 au total, il n’est pas toujours aisé de savoir à quoi elles servent, voici donc des informations supplémentaires.

Les métiers des familles

Forgeron

Un père forgeron pourra vous forger des équipements (armes, armures) divers et variés. Le nombre d’articles dépend du niveau de productivité de la famille.

Tailleur

Le tailler vous fabriquera des accessoires si vous lui apportez des matériaux et des schémas. Le nombre d’articles dépend du niveau de productivité de la famille.

Fermier

Chaque année, les fermiers vous enverront une partie de leur récolte, que vous pourrez revendre. De plus, leur envoyer des graines de blé permettra d’obtenir des pains de campagne au bout d’un certain temps.

Eleveur

Ce métier permettra d’obtenir de la viande (la quantité dépendra du niveau de relation avec la famille). Vous possédez une vache dès le début, ce qui permet d’obtenir du lait à partir de la troisième année.

Meunier

Le meunier vous offrira des sacs de farine à revendre et transformera les graines de blés envoyées en pains de campagne.

Pêcheur

Vous obtiendrez des poissons servant d’objets de soin tout en offrant un bonus temporaire de force.

Marchand

Vous pourrez faire des stocks de provisions chez vos parents marchands, qui pourront même vous vendre des équipements ne pouvant être obtenus autrement. Les articles dépendent de votre relation.

Alchimiste

L’alchimiste fabrique des schémas. Vous en obtenez 1 par an à partir de la deuxième année, sachant que les meilleurs schéma ne peuvent être obtenus que comme cela.

Astuce : comme vous le voyez, un personnage ne peut choisir qu’une profession familiale, ce qui risque de vous priver de pas mal de bonus… mais en fait non ! Créez simplement 8 personnages (nombre maximum), et choisissez une profession différente à chaque fois. Ainsi, chacune de ces professions fera partie de votre village et vous pourrez profiter de tous les bonus !

