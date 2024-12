Les Game Awards signent un nouveau record d’audience, l’édition 2024 a été la plus suivie

Geoff sabre le champagne

S’il fallait encore une fois montrer la puissance médiatique des Game Awards, Geoff Keighley s’occupe de rappeler l’importance de son émission en publiant les premiers résultats d’audience. Ainsi, les Game Awards 2024 ont enregistré cette année 154 millions de livestreams, ce qui est une sacrée hausse par rapport à l’année dernière (118 millions), qui était pourtant à l’époque l’édition la plus suivie de toute l’histoire des Game Awards.

D’année en année, l’audience du show est exponentielle. Geoff Keignley note des pics à plus de 4 millions d’utilisateurs en simultané sur Twitch et Youtube, en augmentation de 10% par rapport à 2023, tandis que les tweets à propos de l’émission ont été plus nombreux que jamais (+10%), sans doute grâce à quelques jeux forts comme The Witcher 4 et Elden Ring Nightreing.

Comment dépasser cela en 2025, c’est la grande question qui trotte déjà dans la tête de Geoff Keighley. Néanmoins, avec de tels score, il pourra sans doute se permettre de faire gonfler encore un peu plus les prix pour accéder à son émission, qui n’étaient déjà pas donnés, à l’image du Summer Game Fest.