FromSoftware annonce Elden Ring Nightreign, un standalone multijoueur coopératif entre action-RPG et survie prévu pour 2025 sur PC et consoles

Légitimement éligible pour le GOTY 2025

Vous êtes toujours insatiable vis-à-vis d’un des plus grands jeux de ces dernières années, alors vous aimerez sans doute retourner dans les terres hostiles d’Elden Ring avec ce standalone orienté multijoueur et survie. Cela veut donc dire que, cette fois, pas besoin d’avoir une progression entamée dans le jeu de base pour espérer lancer celui-ci.

Dans ce Elden Ring Nightreign, vous devrez faire équipe avec un maximum de deux autres joueuses ou joueurs pour survivre à 3 jours complets au sein de l’Entre-terre face aux hordes d’ennemis souhaitant votre mort. Et la principale chose à noter, à la vue des images, est un gain de mobilité et de verticalité dans les mouvements.

On pourra s’élever et planer grâce à des créatures volantes et on sera même capable de grimper à des murs et se hisser à des rebords. L’éventail de mouvements s’élargira aussi grâce à la possibilité de choisir entre différents héros aux compétences et techniques bien distinctes.

Elden Ring Nightreign en a évidemment encore sous le capot et nul doute qu’il nous distillera infos et surprises d’ici sa sortie l’année prochaine sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, et PC via Steam.