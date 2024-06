250 000 dollars pour un trailer de 1 minute, voici le prix à payer pour passer au Summer Game Fest

Des chiffres hallucinants, mais au prix du marché

Le site fait mention de plusieurs tarifs en s’appuyant sur des sources anonymes, ce qui veut dire que ces chiffres sont encore à prendre avec des pincettes, même s’ils sont très probables. Ainsi, pour diffuser un trailer d’une minute dans l’émission estivale de Geoff Keighley, il faudrait débourser la coquette somme de 250 000 dollars. Pour 1 minute et demi, c’est 350 000 dollars ; puis 450 000 dollars pour deux minutes ; et enfin 550 000 dollars pour deux minutes et demi. Il s’agirait ici des chiffres pour les trailers normaux diffusés dans l’émission, pas les sponsors. Et c’est sans compter les Play Days, la partie physique du Summer Game Fest, où il faudrait débourser entre 50 000 et 150 000 pour se payer une place.

Des prix qui donnent le tournis et qui peuvent sembler aberrant sur le papier. Le show est de facto inaccessible à bon nombre de studios indépendants, étant donné que ces sommes pourraient servir à financer tout un projet. Ils ne sont cependant pas si étonnants. Esquire souligne que le rapport entre le coût de diffusion et l’impact généré est relativement standard pour l’industrie. Pour le grand public, ces chiffres apparaissent comme énormes car il y a un grand flou sur les coûts marketing d’un jeu.

Selon nos propres informations, on peut estimer que le Summer Game Fest se place à des tarifs au minimum 5 fois plus élevés que les autres grands shows non-produits par Geoff Keighley (ou 250 000 fois plus élevé que l’AG French Direct), mais sans pour autant proposer un ratio aberrant face à la concurrence. L’audience du Summer Game Fest est tellement importante que bon nombre d’éditeurs n’hésitent pas à payer des sommes astronomiques pour profiter de cette exposition.

Esquire a estimé que si ces tarifs étaient en vigueur l’année dernière, le show aurait rapporté 9,65 millions de dollars. Reste à voir à quoi sert cet argent hormis enrichir Keighley. Les émissions de ce dernier nécessitent de payer une grosse équipe de techniciens, sans compter tout le budget autour de la communication pour l’événement, et son organisation qui prend des mois. Il faut aussi compter la location du YouTube Theather, même si les entrées sont payantes (un stade rempli rapporterait environ 246 000 dollars, soit moins qu’un trailer selon Esquire). Bien sûr, dans une industrie qui connait des temps difficiles, les chiffres restent aberrants, et on comprend mieux pourquoi chacun souhaite faire sa communication de son côté.