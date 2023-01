Les Fourmis : Le célèbre roman de Bernard Werber va être adapté en jeu par Microids en 2024

Microids s’est spécialisé dans les adaptations de BD franco-belges, mais depuis quelques années, l’éditeur français cherche à varier son catalogue en prenant appui sur des œuvres surprenantes bien qu’elles soient aussi très connues du grand public, à l’image de Vertigo ou du prochain jeu Goldorak. On reste tout de même encore plus surpris d’apprendre la nature du prochain projet orchestré par le groupe, puisqu’il vient de dévoiler la mise en chantier d’une adaptation en jeu vidéo du roman Les Fourmis.

Une adaptation étonnante sous la forme d’un jeu de stratégie

Eh oui, le best-seller de Bernard Werber sorti il y a maintenant plus de trente ans va avoir droit à son propre jeu vidéo grâce au studio Tower Five. Et pas dans n’importe quelles conditions, pour Les Fourmis profitera de la puissance de l’Unreal Engine 5 pour afficher un rendu le plus photoréaliste possible.

Le titre se présente comme un jeu d’exploration et de stratégie en temps réel, où il faudra avec des bases de RTS qui promettent d’être accessibles à tout le monde et qui permettront de mener nos troupes à la victoire au fil des saisons qui défilent. Les cartes du jeu accorderont d’ailleurs une grande importance au temps qui s’écoule, puisqu’elles seront modifiées en fonction de l’heure de la journée, que ce soit le matin, le midi ou le soir.

Les Fourmis sera disponible dès 2024 sur toutes les plateformes, c’est à dire PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.