LEGO Star Wars : La Saga Skywalker passe gold un peu plus d’un mois avant sa sortie

Voilà une nouvelle qui signe la fin du voyage en hyperespace pour le développement de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker. TT Games, via un tweet, a déclaré effectif le passage en gold de la compilation ultime de l’univers Star Wars version briques danoises qui, rappelons-le, débarquera le 5 avril sur à peu près toutes les plateformes.

Sortir à temps, il va

We're happy to announce that #LEGOStarWarsGame has gone GOLD 📀 !! Congratulations to everyone who made this possible, well-done team 🎉 🎉 pic.twitter.com/3ABgjoNdeb — TT Games (@TTGames) February 24, 2022

Ce n’est pourtant pas sans heurts que le jeu LEGO Star Wars le plus ambitieux de TT Games s’est conçu, avec plusieurs reports accumulés au fil des presque trois années qui séparent son annonce de sa sortie.

On connait également la malheureuse récurrence avec laquelle les titres estampillés LEGO arrivent plus ou moins beugués, donc un passage gold à cet instant présage, on l’espère, un résultat proposant une finition à la hauteur. Tout du moins, l’équipe de développement peut se tourner vers la conception d’éventuels patchs, dont le fameux Day One, si besoin est.

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker débarque le 5 avril sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.