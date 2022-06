LEGO Brawls viendra taper de la brique à la rentrée sur consoles et PC

Disponible depuis 2019 sur iOS via l’Apple Arcade, LEGO Brawls va finalement sortir sur consoles et PC. Le jeu de combat a confirmé ses nouvelles plateformes plus tôt dans l’année, et annonce aujourd’hui sa date de sortie. Le rendez-vous est donné pour le mois de septembre où les joueurs et joueuses pourront se taper dessus à coup de briques.

Un brawler LEGO pour la rentrée

Histoire de changer des habituelles adaptations de grosses licences, comme avec LEGO Star Wars: La Saga Skywalker, ce LEGO Brawls se lorgne davantage du côté de Smash Bros avec un jeu de combat pensé avant tout pour la famille. On peut ainsi s’affronter à travers plusieurs niveaux jusqu’à huit joueurs, que ce soit contre l’ordinateur, en ligne ou en local, avec des modes en 4 contre 4 ou en chacun pour soi.

Mais il n’oublie pas qu’il est avant tout un jeu LEGO et l’on peut ainsi créer et personnaliser notre propre figurine. Cela permet, au-delà de l’apparence, de jouer sur ses caractéristiques et donc sur les coups que l’on pourra porter sur le terrain en modifiant les éléments qui se débloquent au fur et à mesure. Et histoire de nous présenter le titre et ses mécaniques, les développeurs ont publié deux nouveaux trailers, une cinématique et un court spot.

LEGO Brawls arrivera le 2 septembre 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.