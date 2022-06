LEGO Brawls

LEGO Brawls est un jeu de combat de type brawler développé par Red Games et édité par Bandai Namco et qui propose des mécaniques similaires à Smash Bros. D'abord sorti sur l'Apple Arcade puis rendu disponible sur les autres consoles, le jeu nous propose des affrontements familiaux entre les figurines Lego avec de nombreux éléments de personnalisation, avec la possibilité de jouer en ligne comme en local jusqu'à huit joueurs et joueuses.