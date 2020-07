Le visual novel Please Be Happy annoncé sur PC et Switch

Spécialisé dans l’édition de Visual Novel, l’éditeur Sekai Games (Clannad, My Girlfriend is a Mermaid!?), vient d’en annoncer un nouveau Slice-of-Life : Please Be Happy. Celui-ci lâche une première bande-annonce, quelques visuels et décrit son histoire.

Une histoire légère et positive

Développé par l’équipe du studio Elan, que l’on connait pour le yuri Heart of the Woods sorti en février 2019, Please Be Happy se caractérise comme un visual novel Slice-of-life calme et posé. On nous racontera l’histoire de Miho, née comme une renarde comme une forêt et l’intrigue prendra place dans une version alternative et fictive de Wellington, en Nouvelle-Zélande.

Après avoir observé les humains, la jeune femme va débouler dans cette ville pour tenter de s’intégrer. Pour gagner sa vie, elle utilisera ses sens aiguisés pour voler les passants, jusqu’au jour où elle rencontre Juliette, propriétaire d’une petite bibliothèque, ainsi que la jeune romancière Aspen, qui vont lui faire découvrir la gentillesse et l’honnêteté.

La sortie de Please Be Happy est prévue fin 2020 sur PC via Steam et Nintendo Switch. Malheureusement et comme souvent le cas chez les visual novel, pas de traduction française prévue.