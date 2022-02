Please Be Happy

Please Be Happy est un visual novel de type slice-of-life développé par Studio Elan et édité par Sekai Project. Se déroulant dans une version alternative et fictive de la ville de Wellington en Nouvelle-Zélande, le joueur ou la joueuse suit l'histoire de Miho, une femme-renarde qui, après avoir essentiellement gagnée sa vie en tant que voleuse, cherche à comprendre la culture, la société et ce qu'il peut y avoir de mieux chez les êtres humains aux côtés de Juliet, propriétaire d'une petite bibliothèque, et d'Aspen, une romancière en herbe.